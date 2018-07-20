Киев отчитал Италию за «фейковый Майдан»

МИД Украины осудил «недружественные высказывания» главы МВД и вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Об этом сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Осуждаем позицию итальянского политика, которая не основана на реальных фактах и ​​противоречит признанным принципам и нормам международного права», — отметили в МИД. Для получения разъяснений позиции Сальвини в министерство был приглашен посол Италии на Украине, отмечено в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на поддержку Италии в осуждении действий России: «агрессии против Украины, а также оккупации Крыма и Донбасса».

19 июля Сальвини назвал в интервью The Washington Post Майдан 2014 года фейковой революцией и сравнил его законность с легитимностью референдума в Крыму. «Есть ряд исторически российских зон с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации», — добавил политик. По словам Сальвини, Майдан на Украине финансировали иностранные державы «подобно революциям во время "арабской весны"».

16 июля Сальвини заявил, что Италия намерена до конца года выдвинуть на рассмотрение ЕС вопрос об отмене санкций против России.

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