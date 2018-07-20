Украинца привязали к столбу и повесили на него табличку «Я ватник»

В украинском Чернигове мужчину привязали к столбу и повесили на него табличку «Я ватник». Видеотрансляция велась в социальной сети Facebook, детали инцидента раскрывает «Громадське».

Мужчина, который вел прямой эфир с места, заявил, что привязанный разрушил памятник героям Небесной сотни в городе, а также является педофилом, за что отсидел в тюрьме.

Позже в кадре появились патрульные полицейские, которые отвязали мужчину от столба и увели его в неизвестном направлении. Утверждается, что он ранее задерживался за хулиганство — после того, как 15 июля кидал бутылки в памятник героям Небесной сотни, а во время задержания он якобы кричал, что хочет «уехать в Россию». Кроме того, мужчина якобы провел 11 лет в тюрьме за педофилию.

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