Сирийские власти сообщили об учиненной коалицией США бойне

Самолеты возглавляемой США коалиции устроили бойню, нанеся авиаудар по мирным жителям в районе сирийского города аль-Букамаль в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает государственное новостное агентство SANA.

Уточняется, что бомбардировщики атаковали мирных жителей, бежавших из города аль-Соуза, который находится под властью боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а также об обстрелов коалиции. По утверждению источников агентства, в результате налета имеются многочисленные жертвы и большое количество раненых.

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Также собеседники агентства рассказали, что аль-Соузу покинули множество семей, и причиной этого стали бомбардировщики коалиции, несколько дней обстреливающие их дома.

13 июля представитель коалиции заявил, что объединенные силы «возможно, нанесли авиаудар по Сирии», уточнив, что не располагает информацией.

21 июля сообщалось, что российские и сирийские военные готовят широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия. Командование пошло на такой шаг в ответ на атаку российской авиабазы Хмеймим 16 июля.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

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