Канье Уэст снова попал в больницу

Американский рэпер Канье Уэст заболел. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает TMZ.

Музыкант подхватил тяжелую форму гриппа, в какой-то момент ему стало хуже. Артист испугался за свое здоровье, и жена исполнителя Ким Кардашьян отвезла его в экстренное приемное отделение больницы Уэст-Хиллс.

Супруги недолго пробыли в госпитале, после чего вернулись домой. Ранее Уэст сообщил в Twitter, что часто страдает головными болями из-за синусита.

21 ноября 2016 года медики доставили Уэста в медицинский центр Рональда Рейгана при университете Калифорнии. В правоохранительных органах добавили, что Уэст отказывался ехать в больницу, полицейским пришлось надеть на него наручники.

Музыканта госпитализировали спустя несколько часов после того, как он отменил все оставшиеся концерты — 21 выступление — своего тура Saint Pablo. Причину своих действий исполнитель объяснять не стал.

Канье Уэст — один из популярнейших американских артистов, обладатель нескольких десятков «Грэмми». В июне он выпустил новый альбом Ye.

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