Вернувшийся из тюрьмы в США хакер узнал о краже в Москве машины Tesla

Бывший киберпреступник, отсидевший срок в США за хищение девяти миллионов долларов, обратился в полицию Москвы с просьбой разыскать его пропавший автомобиль. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в ночь на 24 июля в ОВД «Бибирево» обратился 35-летний москвич Владислав Хорохорин.

«Мужчина пояснил, что в 2010 году он приобрел в Германии автомобиль Tesla, после чего перевез его на территорию России и оформил на машину документы, однако на учет в ГИБДД не поставил. Затем он передал транспортное средство своему знакомому для тюнинга, а потом уехал отдыхать в Ниццу, где его задержала местная полиция и по запросу властей США перенаправила в Соединенные Штаты, где ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы за кибермошенничество. В 2017 году он вернулся на родину и решил найти знакомого и свою машину, однако телефон приятеля оказался недоступен», — сказал источник.

Бывший хакер попросил полицейских разыскать его машину. Начата проверка по заявлению, устанавливается сумма ущерба.

Гражданина России, Израиля и Украины Владислава Хорохорина, известного под никнеймом BadB, в 2013 году осудили в США к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения за мошенничество с банковскими картами. Ему грозило 62 года тюрьмы, но в октябре 2012 года он заключил соглашение со следствием и частично признал себя виновным.

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Обвинения в мошенничестве против Хорохорина были выдвинуты в округе Колумбия и штате Джорджия в 2009-2010 годах, впоследствии два дела объединили. Следствие установило, что он был одним из основателей преступной сети CarderPlanet, которая занималась похищением информации о клиентах западных банков, продавала эту информацию и совершала другие махинации с использованием краденых банковских карт и данных об их держателях. В частности, BadB участвовал в организации преступной схемы, которая позволила мошенникам через банкоматы в разных странах снять с чужих счетов более девяти миллионов долларов.

В 2010 году BadB задержали в Ницце, откуда он пытался вылететь в Москву, а в июне 2012-го французские власти экстрадировали его в США.

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