Чемпион мира по авиационной акробатике разбился в Подмосковье

На юге Подмосковья в авиакатастрофе погибли два человека. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская во вторник, 24 июля.

Инцидент произошел возле деревни Дракино Серпуховского района примерно в 15:30. «Потерпел крушение учебно-тренировочный легкомоторный самолет Zlin-326. Оба находившиеся на борту мужчины погибли на месте происшествия», — сказала Марковская. СКР начал доследственную проверку по данному факту.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, один из погибших — чемпион мира по авиационной акробатике на самолетах Як-52 Игорь Турик. Личность второго погибшего пока точно не установлена, вероятно, это может быть курсант Виктор Бирюков.

По предварительным данным, мужчины взлетели с базового аэродрома «Дракино» сборной Российской Федерации по высшему пилотажу для проведения очередной тренировки, примерно через 15 минут воздушное судно потеряло управление и рухнуло с высоты около 500 метров.

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