В результате теракта в Сирии погибли 38 человек

В результате теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии погибли 30 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Арабской Республики.

Количество раненых уточняется, известно, что их более 30.

По предварительным данным, террорист-смертник взорвал бомбу на городском рынке. Еще два боевика были уничтожены прежде чем успели активировать взрывное устройство.

Помимо этого, жители деревни расположенной неподалеку от города деревни Дума ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Башару Асаду, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы. Среди последних — запрещенная на территории России организация «Исламское государство».

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