Белый дом решил засекретить телефонные разговоры Трампа

Белый дом решил перестать публиковать заявления по итогам телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его зарубежными коллегами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о кратких официальных заявлениях, которые публикуются после телефонных переговоров. Помимо информации о самом факте звонка, в них обычно перечисляются основные ключевые моменты и темы, которые стороны обсудили во время беседы.

По сведениям телеканала, таких заявлений Белый дом не публиковал с момента телефонного разговора Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшегося в июне этого года. Во время беседы президент поздравил главу венгерского правительства с переизбранием.

Как стало известно CNN, за последние несколько недель хозяин Белого дома разговаривал по телефону как минимум с двумя зарубежными лидерами — президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Однако американская сторона так и не опубликовала официальных заявлений о содержании разговоров.

Пока неизвестно, временная ли это мера или же Белый дом вообще отказался от публикации заявлений о телефонных переговорах американского лидера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!