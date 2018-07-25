Мир
 
Последние новости
Сотрудник ярославской колонии арестован за пытки заключенного
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Затмение Луны заставило YouTube-проповедников уверовать в конец света
Москвичи массово пересядут на электробусы  
Названо число российских туристов в охваченном пожарами регионе Греции
Объяснено загадочное явление над Антарктидой
Бензину предрекли умеренное подорожание
Южный объявил о завершении карьеры
Шестеро китайцев провалились сквозь землю посреди свадьбы
Новости партнеров

Белый дом решил засекретить телефонные разговоры Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп

Белый дом решил перестать публиковать заявления по итогам телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его зарубежными коллегами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о кратких официальных заявлениях, которые публикуются после телефонных переговоров. Помимо информации о самом факте звонка, в них обычно перечисляются основные ключевые моменты и темы, которые стороны обсудили во время беседы.

По сведениям телеканала, таких заявлений Белый дом не публиковал с момента телефонного разговора Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшегося в июне этого года. Во время беседы президент поздравил главу венгерского правительства с переизбранием.

Как стало известно CNN, за последние несколько недель хозяин Белого дома разговаривал по телефону как минимум с двумя зарубежными лидерами — президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Однако американская сторона так и не опубликовала официальных заявлений о содержании разговоров.

Пока неизвестно, временная ли это мера или же Белый дом вообще отказался от публикации заявлений о телефонных переговорах американского лидера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Exclusive: White House stops announcing calls with foreign leaders
США приготовились заключить «настоящую сделку» с Ираном
США задумали снова расширить санкции против России
Другие материалы рубрики
Мир00:0324 июля
Махатхир Мохамад

Доктор М.

Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
09:21Сегодня

Стало известно о дальнейшей судьбе спасенных из пещеры детей

15:5224 июля

Израиль ответил на сравнение с Гитлером

19:4324 июля

Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духах с «Новичком»

Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
09:56Сегодня

США приготовились заключить «настоящую сделку» с Ираном

00:4823 июля

В США подготовились к противостоянию России в киберпространстве

18:5224 июля

Россию обвинили в шпионаже против Германии

Мир00:0320 июля

Без кокаина

Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
17:5921 июля

Россия задумала масштабный удар по позициям сирийских боевиков

08:45Сегодня

В результате теракта в Сирии погибли 38 человек

14:2924 июля

Израиль сбил самолет «Сухого»

Россия
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
«Единая Россия» предложила Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре
Российский историк призвал брать пример с Третьего рейха
«"Горизонтальная дипломатия" имеет большой потенциал»
Председатель Совета молодых дипломатов о молодой дискуссионной площадке
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Стало известно о дальнейшей судьбе спасенных из пещеры детей
Белый дом решил засекретить телефонные разговоры Трампа
Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духах с «Новичком»
США приготовились заключить «настоящую сделку» с Ираном
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Участник боев в Донбассе крикнул на Украине «Слава Украине» и попал в травмпункт
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Депутат Рады раскритиковал украинского чемпиона Усика за отсутствие патриотизма
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Раскрыты подробности инсценировки покушения на Бабченко
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Google выдержал удар Европы
Бензину предрекли умеренное подорожание
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Аккуратным россиянам разрешат экономить на ОСАГО
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
Ярославские тюремщики вежливо и на «вы» попросили заключенных умолчать о пытках
По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый
Названы прозвища ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток
Все материалы
Наука и техника
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
В НАТО из-за России взялись за дороги
В России рассказали о самонаведении оружия «Судного дня»
Все материалы
Спорт
Грязно и мокро
В Финляндии устроили свой чемпионат мира. Играли полуголыми и в болоте
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Южный объявил о завершении карьеры
Защитника сборной России забраковали для игры в лучших командах Англии
Бывший вратарь «Реала» усомнился в высадке американцев на Луну
Дальний удар на последней минуте даровал клубу победу
Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года
Все материалы
Культура
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
В Mercedes Ольги Бузовой въехал грузовик
Названы время и место похорон актера Александра Исакова
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
Стали известны подробности госпитализации самой сексуальной певицы 2016 года
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
Оригинальный прогноз погоды от британки прославил ее на весь мир
Популярный флешмоб с танцами у автомобиля на ходу признали опасным
Худые и полные девушки поспорили о трудностях жизни
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Раскрыт секрет длинных ног Кендалл Дженнер
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу
Все материалы
Путешествия
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Турист прыгнул в бассейн и сломал шею
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Музыкант плюнул в поклонницу пивом и спас ее от смертельной болезни
Муж решившей засудить Трампа порноактрисы подал на развод из-за неверности жены
Главный мышелов британского МИД изменил своим вкусам
Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся
Все материалы
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
Представлен Audi Q3 нового поколения
Появились подробности про новый Hyundai Santa Fe для России
До России добрался китайский кроссовер за миллион рублей
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы