Британец обнаружил колодец в собственном доме

Британец обнаружил глубокий колодец в одной из комнат собственного дома в Плимуте. Об этом сообщает Express.

Колин Стир и его жена сразу заметили небольшое углубление в одной из комнат дома, куда переехали еще в 80-х годах. Тогда они приняли решение его закрыть, потому что в доме было трое маленьких детей.

В 2011 году мужчина решил сделать ремонт и начал раскапывать яму, которая оказалась глубже, чем он думал. Ему вместе с соседом удалось докопать колодец до глубины в пять метров, после чего они наткнулись на грунтовые воды на дне. «Я думал, что кто-то похоронен на этом месте. Но начал копать и наткнулся на стенку колодца», — отметил Стир.

По информации издания, понять, когда колодец был создан, не удалось. Поэтому Стир хочет добраться до дна, надеясь найти там то, что поможет установить возраст находки.

Сейчас некоторые друзья семьи бросают на дно колодца монеты и загадывают желания.

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