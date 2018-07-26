AliEхpress начал торговать холодильниками

Китайский интернет-магазин Tmall, работающий в России на базе AliExpress, начнет продавать крупную бытовую технику. Об этом говорится в пресс-релизе AliExpress, поступившем в «Ленту.ру».

Отмечается, что ассортимент маркетплейса расширится на полторы тысячи наиболее популярных товарных наименований, включая холодильники, варочные панели, посудомоечные и стиральные машины. Основным для категории станет ценовой сегмент в диапазоне от 5 тысяч до 40 тысяч рублей.

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Одним из первых партнеров Tmall по новому направлению стал бренд Bosch — с 26 июля стартует его первая распродажа. Компания также планирует сотрудничество и с другими производителями.

Доставка крупной бытовой техники будет бесплатна для жителей Москвы и еще 22 крупных российских городов. Срок доставки варьируется от 2 до 13 дней.

Платформу Tmall, которая специализируется на продаже товаров среднего и высокого ценового сегмента, AliExpress вывела на российский рынок осенью 2017 года. В июле 2018 года в России заработал самый популярный в Китае маркетплейс TaoBao.

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