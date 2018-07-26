Израиль назвал имя сбившей самолет «Сухого» женщины

Сирийский военный самолет «Сухого» был сбит противоракетным комплексом Patriot под командованием капитана Ор Нааман. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Женщина командует батареей Patriot в 138-м батальоне Военно-воздушных сил Израиля. Отмечается, что примерно за две недели до инцидента под ее руководством был также сбит сирийский беспилотник.

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Ранее 24 июля сообщалось, что в результате ракетного удара был сбит самолет «Сухого», который зашел на два километра вглубь воздушного пространства Израиля на севере страны. По данным источника агентства Reuters, пилот самолета погиб.

По словам представителей израильской армии, они неоднократно предупреждали, чтобы иностранные самолеты не входили в воздушное пространство страны без разрешения.

Ранее 12 июля беспилотные самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии в провинции Кунейтра. В еврейском государстве заявили, что такие меры были приняты в ответ на вторжение сирийского беспилотника, сбитого накануне.

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