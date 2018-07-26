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Полицейских застрахуют по-новому

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У МВД появился официальный страховщик — «ВТБ Страхование». Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева размещено на портале правовой информации.

«Определить единственным исполнителем осуществляемой МВД России в 2018-19 годах закупки услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Страхование"», — говорится в документе.

«ВТБ Страхование» уже была официальным страховщиком МВД в 2013-15 годах. Однако затем по истечении контракта ведомство не смогло найти компании замену. В проводившихся тендерах не участвовал ни один игрок рынка — все они посчитали предлагавшуюся сумму контракта (22,4 миллиарда рублей) недостаточной.

После этого МВД попросило правительство разрешение самостоятельно страховать своих сотрудников и выплачивать возмещение из бюджета министерства. Обсуждение такой инициативы на уровне кабмина в начале июня подтверждал замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, такой порядок стал бы «наиболее верным решением».

В декабре 2017 года новый тендер выиграло «Центральное страховое общество». Сумма контракта с ним составила 13,7 миллиарда рублей на два года. Однако в конце мая 2018-го компания лишилась лицензии Центробанка из-за несоблюдения нормативов достаточности капитала. Теперь ее обязанности будет исполнять «ВТБ Страхование».

В конце мая на Петербургском международном экономическом форуме стало известно, что «ВТБ Страхование» войдет в состав другой компании — СОГАЗ. Последняя выкупит 100 процентов акций страховщика, заплатив за них холдингу ВТБ неназванную денежную сумму и 10 процентов акций нового объединенного страховщика. Он будет работать под брендом СОГАЗ.

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