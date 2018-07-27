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В Антарктиде обнаружили признаки приближающейся катастрофы

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Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили значительную потерю массы в крупных ледниках Восточной Антарктиды, в том числе леднике Тоттена и леднике Московского университета. Воды в них теоретически хватит на то, чтобы повысить уровень моря на пять метров. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи оценили изменения в ледниковом покрове, проанализировав данные, полученные с помощью спутников НАСА в рамках миссии GRACE (англ. Gravity Recovery And Climate Experiment). Они объединили их с результатами климатических моделей, учитывающих соотношение между скоростью накопления льда и его расходом, а также мониторинга Operation IceBridge.

По оценкам гляциологов, в период с апреля 2002 года по сентябрь 2016-го оба ледника потеряли около 18,5 миллиарда тонн замороженной воды. Это эквивалентно повышению уровня моря на 0,7 миллиметра.

Хотя восточная часть Антарктиды считалась менее уязвимой для глобального изменения климата, чем другие ледники, увеличение содержания тепла в океане способствует ускоренному таянию льдов.

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