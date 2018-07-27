Британец мастерски перехитрил притворившегося красоткой мошенника

Житель Ливерпуля Том Ширин (Tom Sheerin) поиздевался над спамером, который пытался познакомиться с ним в образе девушки. Скриншоты переписки шутник опубликовал на странице в Facebook.

В друзья к Ширину добавилась девушка из Техаса по имени Клара: на фотографии она позировала в расстегнутой рубашке на голое тело. Американка начала диалог и почти сразу назвала собеседника малышом.

Мужчина быстро понял, что к нему обращается мошенник. Он напрямую спросил, чье изображение стоит в профиле девушки. «Мне сегодня пришло столько сообщений с фейковых аккаунтов, а у тебя слишком мало снимков в профиле», — пояснил свою позицию Ширин и попросил собеседницу сфотографироваться с поднятым вверх большим пальцем.

Клара сказала, что поняла просьбу и отправила еще один снимок из кровати. Однако героиня фото не поднимала пальцы вверх. В этот момент Ширин окончательно убедился, что имеет дело с мошенником, поэтому начал издеваться над ним. Шутник заявил, что видит на фотографии желтый Volkswagen Beetle из старого фильма «Герби сходит с ума».

«Я не понимаю, ты пытаешься меня провести? Это хороший автомобиль, но я ждал другую фотографию», — написал возмущенный мужчина. Клара явно не поняла шутку и попросила Ширина отправить снимок, который ему пришел. В ответ она получила изображение слона, однако шутник настаивал, что переслал обратно желтый автомобиль. Позже он также отправил фотографию актера Роуэна Аткинсона в образе Мистера Бина.

В конце концов Ширин заявил, что ему нужно рано вставать на следующий день из-за конкурса по поеданию покрышек. Однако эта информация не смутила собеседницу, которая призналась мужчине в любви и попросила его написать после соревнований.

Переписка шутника со спамером заинтересовала множество зарубежных изданий, включая The Daily Mail. Ранее Ширин прославился в сети, поиздевавшись над другим мошенником, который предлагал мужчине получить приз в 1,2 миллиона долларов.

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