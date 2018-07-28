Директор Чернобыльской АЭС уволился из-за конфликта с Минэкологии Украины

Генеральный директор Чернобыльской атомной электростанции Игорь Грамоткин подал в отставку из-за конфликта с руководством Минэкологии Украины. Об этом говорится в его заявлении на сайте ЧАЭС.

«На пути завершения проектов НБК (новый безопасный конфайнмент — Укрытие-2, новый саркофаг для разрушенного в 1986 год реактора) и ХОЯТ-2 (хранилища отработанного ядерного топлива) возникла серьезная преграда в виде искусственно созданного конфликта между руководством министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС», — сказал он.

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Грамоткин пожаловался, что он потерял возможность принять участие в обсуждении критичных вопросов по проектам, заказчиком которых является ЧАЭС. По его словам, данный конфликт начинает влиять на сроки и ход реализации проектов, из-за чего на Украину могут быть возложены дополнительные финансовые обязательства.

«Кроме того, вынос данного конфликта в публичное пространство, будет означать в первую очередь имиджевые потери для Украины, что заставило меня принять крайне непростое решение. Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход — единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему», — резюмировал он.

26 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что зона отчуждения, созданная вокруг Чернобыльской АЭС, должна стать центром развития новых технологий. Также он рассказал, что в декабре 2018 года планируется введение в эксплуатацию нового конфайнмента.

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