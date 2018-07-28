На Украину в 2014 году вторглась Красная армия. С таким заявлением в эфире RTVi выступил бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

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«Без руководства Кремля, без российских служащих офицеров, без российских денег, без российского оружия не было бы никакого восстания в Донбассе. Это восстание было создано Кремлем. В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — заявил он.

Красная армия была переименована в Советскую армию в феврале 1946 года, за шесть лет до рождения Хербста.

Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

19 июля команда американского телешоу Джимми Киммела устроила опрос среди американцев: участников попросили назвать хотя бы одну страну на карте без каких-либо обозначений. Многие респонденты указывали на континенты, когда их просили назвать конкретные страны. Одна из участниц смогла найти Южную Америку, но так и не справилась с поиском Гондураса, находящегося в Центральной Америке. Другая участница эксперимента ткнула указкой в Австралию, когда ее попросили показать какую-нибудь из стран Европы.

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