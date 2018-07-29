Губерниев устроил перепалку в соцсетях из-за чествования футболистов

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил в Instagram олимпийскому чемпиону Дмитрию Мусэрскому на замечание о том, что во время чествования спортсменов в Москве волейболистам не дали выступить с речью.

«Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там 3 часа — с начала концерта до самого закрытия! Вот отношение к ПЕРВЫМ местам в ВОЛЕЙБОЛЕ в нашей стране», — заявил Мусэрский.

«Интересно, а я кого объявлял? Неужто не волейболистов? Дима, и если ты помнишь, про волейбол мы реально много сказали. Зачем так? И кто виноват, что вы с микрофонами стояли и еле сказали два слова? Удачи на чемпионате мира», — написал в ответ Губерниев.

Мусэрский не согласился с журналистом: «"Поприветствуйте публику" и наши тексты совершенно не совпадали по смыслу. Тем более, должна была быть последовательность ораторов, и тогда текст приобрел бы законченный смысл. Если бы знали, что будет так, то от себя что-нибудь сымпровизировали».

На замечание Губерниева ответил еще один волейболист Артем Вольвич: «Зато вы очень хорошо можете связать слова: "Без Игоря (Акинфеева) мы проиграем, дай бог, чтобы он поправился, потому что это смешно — решающие матчи, а у нас в воротах гов** будет стоять"».

28 июля на Манежной площади состоялся концерт «Россия в моем сердце», посвященный победам российских спортсменов. На празднике присутствовала сборная России по волейболу, победившая в Лиге наций, и национальная футбольная команда, вышедшая в 1/4 финала ЧМ-2018.

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