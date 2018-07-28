Спорт
 
Последние новости
Премьер-министр Венгрии засомневался в стремлении Украины стать членом ЕС и НАТО
У российской базы в Сирии сбили запущенный боевиками беспилотник
Олимпийский чемпион усомнился в заслуженности госнаград российских футболистов
Первый президент Украины раскрыл подробности покушения на Януковича
Армения предложила сменить генсека ОДКБ
Гоночный автомобиль вылетел с трассы и снес судейский пост
Около православной церкви в Белграде нашли взрывчатку
Гамову расстроило награждение футболистов за чемпионат мира
Раскрыты подробности о личности напавшего на полицейского в центре Москвы
Новости партнеров

Бывший футболист сборной России поддержал Гамову

Перейти в «Мою Ленту»
Екатерина Гамова

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин прокомментировал недовольство волейболистки Екатерины Гамовой по поводу присвоения игрокам команды Станислава Черчесова званий заслуженных мастеров спорта. Слова Алдонина передает Rusfootball.

«Отчасти разделяю негодование Екатерины, но она подчеркивает, что говорила это не ребятам, а нашим руководителям. Поэтому надо обратить на это внимание. Я бы не сказал, что у нас звание заслуженного мастера спорта обесценивается», — отметил бывший спортсмен. Алдонин также назвал попадание в четвертьфинал чемпионата мира по футболу прекрасным достижением.

Ранее 28 июля Гамова критично высказалась относительно награждения российских футболистов за попадание в 1/4 финала ЧМ-2018. По ее словам, такой шаг обесценивает звание заслуженного мастера спорта. Бывший фигурист и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в свою очередь усомнился, что достижение российских футболистов достойно награды.

Российская сборная под руководством Станислава Черчесова впервые в своей истории добралась до 1/4 финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов: встреча завершилась серией послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки балканской сборной (4:3).

Алдонин защищал цвета национальной команды с 2002 по 2007 год. Он провел 29 матчей и не забил ни одного гола. На клубном уровне полузащитник известен своими выступлениями в составе московского ЦСКА.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЕВГЕНИЙ АЛДОНИН: Я ПОНИМАЮ НЕГОДОВАНИЕ ГАМОВОЙ ПО ПОВОДУ ПРИСВОЕНИЯ ЗМС НАШИМ ФУТБОЛИСТАМ
Олимпийский чемпион усомнился в заслуженности госнаград российских футболистов
Гамову расстроило награждение футболистов за чемпионат мира
Другие материалы рубрики
Спорт00:14Сегодня

«Чего теперь ждать от Шараповой? Ничего»

У теннисистки новая любовь. Это конец карьеры?
20:56Сегодня

Олимпийский чемпион усомнился в заслуженности госнаград российских футболистов

18:35Сегодня

Гамову расстроило награждение футболистов за чемпионат мира

07:5024 июля

Парализованный в результате автокатастрофы хоккеист вернулся на лед

Спорт

Битва за Суперкубок

Без Игнашевича и Березуцких ЦСКА трофея не видать?
19:35Сегодня

Гоночный автомобиль вылетел с трассы и снес судейский пост

15:05Сегодня

Дзюба попросил Путина сменить коньки на бутсы

19:0323 июля

Усик после победы над Гассиевым отдохнет в Крыму

Спорт00:0227 июля

Сезон премьер

Чемпионат мира позади. Из спячки выходит беспощадный российский футбол
12:29Сегодня

Капитан «Монако» заговорил по-русски после приезда Головина

17:22Сегодня

«Зенит» нацелился на футболиста «Ливерпуля»

22:1327 июля

ЦСКА отказался от африканца и захотел купить его через три года

Россия
«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Старики сами себя делают стариками»
Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
Российский священник убил просившую развода жену
Сотрудница СИЗО отбилась от начальника-насильника пистолетом
В подъезд московской пятиэтажки влетел автомобиль
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Все материалы
Мир
Малыши без души
Дикари из джунглей годами убивают своих детей. Закон на их стороне
В России отреагировали на планы США разместить оружие в космосе
Беглого преступника нашли на его собственных похоронах
Бывшего охранника Усамы бен Ладена решили не считать террористом
Российский генерал рассказал о спасении Сирии добровольцами, «Хезболлой» и КСИР
Трамп согласился приехать в Москву
Россияне оказались под угрозой депортации из-за крымских паспортов
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Солдат НАТО на российской границе станет больше
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Армения потребовала ареста генсека ОДКБ
Армения приготовилась установить отношения с Турцией
Премьер-министр Украины отказался преклонять колено перед Россией
В сети заглянули в украинский школьный учебник и поразились
Все материалы
Экономика
Всех обули
Они годами обманывали рынок и богатели. Теперь им грозит расплата
Подсчитан эффект ЧМ-2018 для экономики России
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Россия приготовилась доминировать с помощью беспилотников
Названы самые небезопасные для пользования банковскими картами страны
Назван общий судебный долг россиян
Трамп и торговая война разогнали американскую экономику
Все материалы
Силовые структуры
«У нас стриптиз танцуют даже зимой»
Российские уличные гонщики решают вопросы с полицией и презирают мажоров
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
В Москве ликвидирована нападавшая на перевозчиков денег банда
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Пермский «убийца с микрофоном» осужден на 19,5 лет особого режима
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Все материалы
Наука и техника
Прямой наводкой
Они погибли в самом страшном сражении Великой войны. Это их последние минуты
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
США запустят против России развалившую СССР программу
Китай обогнал Россию по двигателям субмарин
В Антарктиде обнаружили признаки приближающейся катастрофы
Сердюков и Рогозин не поделили ракетные двигатели
Россиянам навяжут отечественный софт в гаджетах
Все материалы
Спорт
«Чего теперь ждать от Шараповой? Ничего»
У теннисистки новая любовь. Это конец карьеры?
Олимпийский чемпион усомнился в заслуженности госнаград российских футболистов
Бывший футболист сборной России поддержал Гамову
Гамову расстроило награждение футболистов за чемпионат мира
Гоночный автомобиль вылетел с трассы и снес судейский пост
Дзюба попросил Путина сменить коньки на бутсы
Сезон премьер
Чемпионат мира позади. Из спячки выходит беспощадный российский футбол
Все материалы
Культура
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
Том не первый
Кино недели: от «Миссия невыполнима» до «Мектуб, моя любовь»
Последний триумф
Страстные образы города соблазнов от современников Казановы
Организаторы независимых кинофестивалей забили тревогу из-за Госдумы
Умер Владимир Войнович
Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер
Умершая в 2016 году принцесса Лея появится в новых «Звездных войнах»
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
В сети узнали о существовании мороженого из майонеза и ужаснулись
На подмышках японок нашли место для рекламы
Более 11 миллионов пользователей сети подверглись слежке
Письмо 12-летней девочки заставило взрослых уважать женщин
Все материалы
Ценности
Бриллиантом на грудь
Ювелирные дома украсят самых богатых женщин планеты
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Снимайте все
Стриптизеры, параноики и украинец: что творилось на съемках календаря Pirelli
Названы две самые популярные джинсовые вещи лета
В рекламе бритвы для женщин впервые показали реальное бритье
Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Все материалы
Путешествия
Вам не сюда
Там живут только избранные. Как выглядят самые дорогие номера отелей
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Визовые центры в России под угрозой закрытия
Чего бояться туристам?
Серфер проехал милю на волне и снял видео
Британец оказался единственным пассажиром в самолете на 168 мест
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
Раскрыта судьба визовых центров в России
Все материалы
Из жизни
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Загадочного крысочервя сняли на видео
Французский мэр запретил комаров
После пластической операции у китаянки перестал закрываться глаз
Хладнокровие помогло биологу вырваться из пасти трехметрового крокодила
Все материалы
По воде на мотороллере из 1960-х
Как маленький скутер ходил по темным водам Темзы
Бежать со всех ног
Тест самой популярной в мире модели Mercedes-Benz — обновленного С-класса
Забытые Audi
Автомобили и даже грузовики с четырьмя кольцами, о которых никто не знает
«Пристрелите меня первым»
Умер главный бунтарь автоиндуcтрии Серджио Маркионне — его цитаты
BMW назвала российские цены на новую «восьмерку»
Владельцам «заряженных» Audi предложили колеса по цене Renault Duster
Opel может вернуться на российский рынок в следующем году
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы