Бывший футболист сборной России поддержал Гамову

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин прокомментировал недовольство волейболистки Екатерины Гамовой по поводу присвоения игрокам команды Станислава Черчесова званий заслуженных мастеров спорта. Слова Алдонина передает Rusfootball.

«Отчасти разделяю негодование Екатерины, но она подчеркивает, что говорила это не ребятам, а нашим руководителям. Поэтому надо обратить на это внимание. Я бы не сказал, что у нас звание заслуженного мастера спорта обесценивается», — отметил бывший спортсмен. Алдонин также назвал попадание в четвертьфинал чемпионата мира по футболу прекрасным достижением.

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Ранее 28 июля Гамова критично высказалась относительно награждения российских футболистов за попадание в 1/4 финала ЧМ-2018. По ее словам, такой шаг обесценивает звание заслуженного мастера спорта. Бывший фигурист и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в свою очередь усомнился, что достижение российских футболистов достойно награды.

Российская сборная под руководством Станислава Черчесова впервые в своей истории добралась до 1/4 финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов: встреча завершилась серией послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки балканской сборной (4:3).

Алдонин защищал цвета национальной команды с 2002 по 2007 год. Он провел 29 матчей и не забил ни одного гола. На клубном уровне полузащитник известен своими выступлениями в составе московского ЦСКА.

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