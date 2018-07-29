Турция попросилась в БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание присоединиться к странам БРИКС. Об этом сообщает газета а Hurriyet Daily News.

«Если вы нас возьмете, то группу будут называть БРИКСТ. <...> Особенно Китай сказал, что он выступает за расширение. Я увидел, что они рассматривают возможность участия других стран в своей группе. Они не против», — заявил он.

Эрдоган добавил, что Турция входит в список стран «Большой двадцатки», которая могла бы предпринять необходимые шаги для включения страны в БРИКС. По его словам, Турции не следует держаться в стороне от платформы, учитывая общий потенциал партнерства в сферах экономики, инвестиций и девелоперских проектах.

БРИКС пригласила Эрдогана на десятый ежегодный саммит в качестве председателя Организации Исламского сотрудничества (ОИК). Он прибыл в Йоханнесбург с ключевыми министрами 26 июля.

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29 июля Эрдоган анонсировал саммит Турции, России, Германии и Франции, на котором планируется обсудить сирийский вопрос. Он пройдет 7 сентября.

Ранее 26 июля турецкий лидер в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Йоханнесбурге отметил положительную динамику развития отношений между Турцией и Россией, которая «вызывает у некоторых стран ревность».

БРИКС — международная организация, состоящая из пяти стран — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Их объединение в 2006 году было основано на быстрых темпах развития, за счет чего, по прогнозам экспертов, будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики.

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