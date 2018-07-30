Россиян обеспечат бесплатным спутниковым телевидением

Операторов спутникового телевидения обяжут бесплатно предоставлять доступ к 20 основным каналам россиянам, которым из-за места проживания недоступно проводное цифровое ТВ. Соответствующий законопроект, опубликованный на портале нормативно-правовых актов, подготовила Минкомсвязь.

Документ вносит поправки в закон «О связи». В них говорится, что операторы не смогут отказывать гражданам в подключении в том случае, если речь идет о районах, не охваченных цифровым эфирным телевидением. Доступ к 20 основным каналам будет предоставляться бесплатно, то есть без абонентской платы. Деньги операторы смогут брать только за первоначальное подключение.

Такое требование будет распространяться на все компании, наделенные статусом национального спутникового оператора обязательных общедоступных каналов. Чтобы соответствовать ему, оператор должен работать на всей территории России.

Транслировать за свой счет придется 20 основных общедоступных каналов, входящих в первые два мультиплекса. Это «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Как пишет газета «Коммерсантъ», сейчас в России около 800 тысяч домохозяйств (1,4 процента от населения страны), не охваченных цифровым телесигналом. Если законопроект будет принят, их разделят между собой крупнейшие спутниковые операторы. Некоторые из опрошенных изданием компаний считают, что вправе рассчитывать на компенсацию от государства, остальные считают это возможностью расширить абонентскую базу и предложить новым клиентам дополнительные платные каналы.

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