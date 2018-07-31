Бывший солдат вышел на футбольное поле и взорвался

В бельгийском городе Вервье мужчина с поясом из взрывчатки подорвал себя на пустом футбольном поле. Об этом передает RTBF.

По словам свидетеля, в одиноком мужчине, идущем по площадке в районе Стамбер, не было ничего необычного, поскольку так делают многие. «Когда я закрыл дверь машины, то услышал сильный взрыв и увидел поднявшиеся в воздух куски. Я подумал, что это ненормальный взрыв. Я понял, что это был тот человек», — рассказал он.

Прибывшая на место полиция установила периметр безопасности и приступила к расследованию. Специальные собаки также проверили периметр на взрывчатку. Отмечается, что жители одной из улиц были эвакуированы.

Официально умерший еще не идентифицирован, однако, по данным издания, на его теле нашли ключ от дома, располагающегося неподалеку. Помещение принадлежит бывшему солдату. По словам главы города, произошедшее не было терактом и рассматривается как самоубийство. Что именно побудило мужчину пойти на подобный поступок, неизвестно.

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