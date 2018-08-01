Российских школьников лишат пятерок

Пятибалльная система оценивания знаний школьников устарела и уже неэффективна. Об этом на круглом столе «Известиям» рассказал глава Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

Эксперт назвал пятибалльную систему позавчерашней и отметил, что для ее преобразования необходимо повышать квалификацию школьных учителей.

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«Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе. <...> В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы», — рассказал Болотов.

Он добавил, что на сегодняшний день возможность отказа от пятибалльной системы обсуждается. «Любой серьезный учитель хочет не тройку по сочинению ставить, а оценивать компетенции ученика. Понимать, чего хватает, а чего нет», — заметил эксперт.

Болотов рассказал, что в долгосрочной перспективе надо работать над улучшением стандартов образования XXI века, что включает в себя так называемые 4 «К»: креативность, критическое мышление, кооперация, коммуникация. Болотов вспомнил, что майский указ российского президента предусматривает необходимость войти в в десятку стран с лучшими системами образования.

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о ближайших нововведениях в образовании. В следующем году появится устная часть по русскому языку как допуск к итоговой аттестации в девятых классах, а в качестве иностранного языка по выбору можно будет сдавать китайский. В течение двух-трех лет в экзамене по информатике появится часть, связанная с выполнением заданий на компьютере. С 2022 года иностранный язык станет обязательным предметом на ЕГЭ.

В школах на Украине и в Белоруссии 10-балльная и 12-балльная шкалы оценивания действуют уже более 15 лет.

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