Фестиваль Signal объявил полный лайн-ап

Организаторы фестиваля Signal 2018 объявили полный лайн-ап. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В основной состав хедлайнеров вошли Tommy Four Seven, Myn, Robert Lippok, Anthony Linell / Abdulla Rashim, Tofu Productions (Fumiya Tanaka + Thomas Melchior), Radio Slave, Onur Ozer, AK41 (Dan Andrei + Kozo), Francesco Del Garda, Digby, Laurine Frost (live), Tijana T, Lovefingers, Kris Baha (live), Lucrecia Dalt (live), The Proper Ornaments (live in concert), Andrew James Gustav, Roman Flugel.

Также на четырех сценах на территории парка «Угра» пройдут шоукейсы нескольких лейблов, в том числе группировки Digital Tsunami.

Фестиваль пройдет с 16 по 19 августа в Никола-Ленивце. Билеты можно приобрести по ссылке.

Летом 2017-го на Signal выступили Вероника Васицка, Матиас Агуайо, Райан Эллиот, Рон Морелли, Маайян Нидам, Томас Мельхиор, Тобиас Линден, группа Wareika, Педер Маннерфельт, проект Soundwalk Collective, Торн Хоук, Камран Садеги, квартет The Chi Factory, Джоуи Блаш, Ark и коллектив Zoviet France.