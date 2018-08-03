Путин разрешил иностранным фанатам посещать Россию без виз до конца года

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обладателям паспорта болельщика въезжать в Россию без оформления визы до конца 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

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Уточняется, что законопроект был подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Реализация закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

Изначально предполагалось, что безвизовый режим для обладателей паспорта болельщика прекратится через 10 дней после финального матча турнира. По окончании мундиаля президент заявил о планах продлить этот срок.

Согласно опросу Ассоциации туроператоров России (АТОР), 87 процентов гостей чемпионата мира-2018 готовы вновь приехать в Россию.

Всего было выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика, из них 871 тысячу паспортов получили граждане России.

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