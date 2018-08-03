Анонсированы «большие» парламентские слушания по пенсионной реформе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о планах провести 21 августа «большие» парламентские слушания, посвященные повышению пенсионного возраста. Об этом сообщает газета «Ведомости» в пятницу, 3 августа.

Ради слушаний депутаты на день прервут отпуск, который у них заканчивается 27 августа. По словам Володина, после отпуска у парламентариев начнется региональная неделя, и с 27 августа по 9 сентября они будут работать в своих избирательных округах.

«Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», — отметил Володин.

Проведение слушаний поддержали все фракции нижней палаты парламента, уточняет издание.

Законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста был принят Госдумой в первом чтении 19 июля. Впервые об инициативе объявил премьер-министр Дмитрий Медведев в середине июня. В обществе и политической среде предлагаемые изменений восприняли неоднозначно. В Общественной палате РФ пообещали обеспечить диалог между властью и гражданами.

Президент Владимир Путин призвал не торопиться увеличивать пенсионный возраст. По его словам, ресурсы государства позволяют еще 10 лет не реформировать кардинально пенсионное законодательство.

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