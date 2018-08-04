Сигал прокомментировал назначение на работу в российском МИД

Актер Стивен Сигал выразил признательность за назначение специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом он рассказал в субботу, 4 августа, RT.

«У меня всегда были очень сильные стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше. Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально» — отметил Сигал.

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О приглашении актера на работу стало известно ранее в субботу. Он не будет получать за нее денежного вознаграждения. В сообщении внешнеполитического ведомства говорилось, что Сигал будет содействовать развитию отношений между Россией и США в сферах культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

Актер получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин. Сигал известен своими ролями в боевиках. На его счету около 50 фильмов, в том числе «Ни жив, ни мертв», «Предельная глубина», «Сегодня ты умрешь» и «Мачете».

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