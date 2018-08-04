Открыта блуждающая планета-«разбойник»

Американские астрономы открыли объект SIMP J01365663+0933473, который отличает сильное магнитное поле и отсутствие материнской звезды. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, сообщает Национальная радиоастрономическая обсерватория (США).

SIMP J01365663+0933473 занимает промежуточное положение между планетами и коричневыми карликами. Небесное тело примерно в 10 раз тяжелее и в 1,8 раза объемнее Юпитера. Магнитное поле объекта в 200 сильнее, чем у газового гиганта, а температура его верхних слоев составляет 825 градусов Цельсия.

Возраст SIMP J01365663+0933473 оценивается в 200 миллионов лет. Объект, расположенный на расстоянии около 20 световых лет от Земли, ранее мог быть частью молодой группы звезд.

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SIMP J01365663+0933473 обнаружен в 2016 году. Подробное исследование небесного тела проводилось системой телескопов VLA (Very Large Array). Ученые отмечают, что им впервые удалось наблюдать магнитное поле объекта планетной массы вне пределов Солнечной системы.

Специалисты предполагают, что изучение магнитного динамо SIMP J01365663+0933473 предоставит новое понимание того, как работает данный механизм не только у коричневых карликов, но и у газовых гигантов и планет земной группы.

В марте 2017 года американские астрономы определили минимально возможную массу звезды. Согласно оценкам ученых, объекты, которые в 15 раз легче Солнца (или в 70 раз тяжелее Юпитера), все еще могут производить достаточно энергии, чтобы светить в течение триллионов лет и считаться звездами.

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