Американец поиграл в корриду с диким бизоном, попал на видео и за решетку

В национальном парке Йеллоустоун в США мужчина напился и поиграл в корриду с диким бизоном, за что был арестован, передает NBC News.

По словам очевидцев, которые записали случившееся на видео, 55-летний посетитель парка Реймонд Ринке остановил машину посреди дороги, вышел и начал задирать животное. Бизон несколько раз пытался напасть на мужчину, однако ему удавалось увернуться.

Ринке арестовали, когда он нарушал общественный порядок уже в отеле, в котором остановился, сообщили представители национального парка. Как передает телеканал, он находится в тюрьме, где пробудет до слушания, которое состоится на ближайшей неделе.

В конце июля он был задержан за нарушение общественного порядка в национальном парке Гранд Титон. Тогда его отпустили под залог в 500 долларов и взяли с него обязательство не употреблять алкоголь.

Руководство Йеллоустоуна призывает посетителей держаться на расстоянии в 25 метров от бизонов, которые ежегодно калечат людей, подходящих к ним слишком быстро.

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