В анонсе «Карточного домика» Кремль залили кровью

В сети появились промо-кадры нового сезона телесериала «Карточный домик». В Instagram-аккаунте саги выложены фотографии Кремля, залитые «кровью».

We’re murderers. Фото опубликовано @houseofcards

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Три снимка, стоящие рядом, составляют панораму Кремля со стороны Москвы-реки. Каждая фотография сопровождается небольшой подписью, из которых складывается текст «Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы».

«Карточный домик» — американский телесериал в жанре политической драмы. Он появился на Netflix 1 февраля 2013-го. Вплоть до последнего сезона сюжет строился вокруг персонажа Кевина Спейси — вымышленного американского политического деятеля Фрэнка Андервуда, который с помощью интриг и убийств проходит путь от конгрессмена до президента США.

Осенью 2017 года Кевина Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе зять короля Норвегии, девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

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