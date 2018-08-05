В Сирии взорвали важного ученого

В сирийском городе Масьяф в результате подрыва автомобиля погиб известный ученый Азиз Асбар, которого считают приближенным президента страны Башара Асада. Об этом сообщает израильский портал Walla.

По его данным, взрыв прогремел, когда Асбар сел в машину возле своего дома. Также погиб водитель ученого.

Сообщается, что ответственность за взрыв взяли на себя боевики под руководством некоего Абу Амара, однако местные журналисты считают, что за убийством могут стоять иностранные спецслужбы.

В городе Масьяф расположен научно-исследовательский центр, в котором, как утверждают на Западе, разрабатывается и совершенствуется химическое оружие. Портал отмечает, что Асбару приписывали в этом ведущую роль. Как сообщает ТАСС, центр дважды подвергался бомбардировкам израильских ВВС, которые действовали из воздушного пространства Ливана. В обоих случаях ученого не было на территории центра.

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За время войны в Сирии не раз появлялись сообщения об инцидентах с боевыми отравляющими веществами. Миссия ОЗХО неоднократно подтверждала химатаки. Страны Запада зачастую возлагают ответственность на Дамаск. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Россия считает инциденты с боевыми отравляющими веществами провокациями.

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