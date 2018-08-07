«Моссад» заподозрили в убийстве важного сирийского ученого

Израильская разведка «Моссад» может быть причастна ко взрыву бомбы, в результате которого погиб сирийский ученый-ракетостроитель Азиз Асбар, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Инженер работал над созданием арсенала ракет, способных с высокой точностью наносить удары по израильским городам, которые на сотни километров удалены от точки запуска.

Нападение было совершено 5 августа в сирийском городе Масьяф, где находится одно из самых важных предприятий по разработке оружия, которое принадлежит сирийской военной исследовательской организации.

Сообщалось, что взрыв прогремел, когда ученый, которого считают приближенным президента страны Башара Асада, сел в машину возле своего дома. Вместе с ним погиб и водитель.

Издание со ссылкой на высокопоставленного сотрудника одной из ближневосточных разведок сообщает, что это уже четвертый случай за три года, когда израильские власти «ликвидируют инженера вражеской страны на чужой территории».

Сирия также поспешила возложить ответственность за произошедшее на Израиль. The New York Times считает, что в данном случае все обвинения были обоснованными, поскольку «Моссад» давно следил за Асбаром.

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