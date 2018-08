Организаторы Alfa Future People озвучили интересные цифры фестиваля

C 10 по 12 августа на берегу Волги под Нижним Новгородом пройдет пятый фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People. 2018 год стал для фестиваля юбилейным.

Организаторы фестиваля озвучили главные цифры, характеризующие событие. В частности, стало известно, что на подготовку AFP команда тратит один год. В пиковые моменты его подготовкой занимаются до шести тысяч человек.

С 2014 по 2017 годы фестиваль посетили 170 тысяч человек. А в 2018 году на то, чтобы первая партия билетов (без даты и места) была полностью раскуплена, ушло 48 часов.

По словам организаторов, разница между самым дорогим и самым бюджетным артистом фестиваля — 150 раз. Монтаж главной сцены при этом длится месяц. «Ее размеры в 2018 году составляют 100 метров и ширину и 30 метров в высоту. Это самая большая сцена в Восточной Европе», — заявили организаторы.

Самой распространенной позицией артистического райдера оказались трусы. За последние пять лет для музыкантов фестиваля было куплено 1860 пар трусов. «Также среди просьб музыкантов в разные годы были: девушки в костюме горилл, которые должны расчесать артисту усы, постер с фотографией любимого актера, живая бамбукова пальма, носки средней жесткости», — добавили организаторы.

Среди участников фестиваля в 2018 году анонсированы такие артисты, как Steve Aoki, Alesso, Tiesto, Afrojack, KSHMR, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw, Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj Set, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин, Netsky, What So Not.