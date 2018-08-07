Названа причина сложных отношений России и Китая

Основной причиной, сдерживающей торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, является плохое транспортное сообщение, выяснили в РИА Новости во время беседы с генеральным секретарем Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODA), старшим экономистом Хэ Джэньвэем.
CODA (China Overseas Development Association) — национальная некоммерческая общественная организация, главным образом дающая возможность китайским предприятиям развивать и инвестировать в бизнес за рубежом.
«В последнее время из-за изменений на международной арене все больше и больше китайских компаний проявляют инвестиционный интерес к России. Однако в последние несколько лет в торгово-инвестиционном сотрудничестве России и Китая не наблюдалось большого роста», — заявил в интервью агентству Хэ Джэньвэй. Он также отметил, что даже несмотря на то, что в первом полугодии 2018 года наблюдался 20-процентный рост (если точнее — 24,8 процента) двустороннего товарооборота, лидеры двух стран все равно ожидают большего.
Генсек CODA видит основной причиной такого затруднительного сотрудничества между Россией и Китаем именно плохую транспортно-коммуникационную инфраструктуру, особенно в приграничных районах. «Граница между Китаем и Россией по реке превышает две тысячи километров. На данный момент нет ни одного моста, который бы связывал два берега. Сейчас возводятся два моста: один в Хэйхэ и второй в Тунцзяне, но строительство этих мостов продолжается уже много-много лет и по-прежнему не завершено. Сейчас все надеются, что объект будет завершен в 2019 году», — пояснил Хэ Джэньвэй.
С 2016 года идет строительство моста Благовещенск-Хэйхэ протяженностью 19,9 километра. Руководители проекта утверждают, что работы ведутся строго по графику, а введение объекта в эксплуатацию намечено на конец 2019 года. Также страны ведут диалог о запуске первой пассажирской пограничной канатной дороге через реку Амур. Стороны никак не могут договориться между собой, чтобы начать реализовывать проект.