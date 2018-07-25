Россия и Китай нашли «самое слабое место» США

Москва и Пекин нашли способ остановить рост американской экономики, пишет немецкое издание Business Insider. Таким решением стала распродажа казначейских облигаций США.

По подсчетам издания, только в апреле-мае российский Центробанк избавился от американских бумаг на 81 миллиард долларов, сократив их объем в своих золотовалютных резервах до 15 миллиардов. Китай не устраивал распродажу, но в январе на рынке пошли слухи о том, что он может приостановить закупки. Этого хватило для того, чтобы началась паника.

Распродажа государственных облигаций США опасна для страны сразу по нескольким причинам, объясняют авторы. Повышенное предложение ведет к падению цен на бумаги, значит, растет их доходность (рассчитывается как отношение купонного дохода к цене покупки). Поскольку казначейские облигации считаются ориентиром для всего американского рынка долговых инструментов, ставки по новым бумагам, в том числе корпоративным, а также по банковским вкладам тоже начинают расти.

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Это, в свою очередь, ведет к спаду в экономике — бизнесу становится сложнее и дороже занимать деньги на развитие. К тому же, увеличивается стоимость обслуживания госдолга, который состоит как раз из казначейских облигаций и недавно достиг рекордных размеров.

«Рост процентных ставок — не то, что вдохновляет [президента США Дональда] Трампа», — пишет Business Insider. В том же духе недавно высказывался и сам глава Белого дома. Он сетовал на политику Федеральной резервной системы, и без того повышающей базовую ставку, и говорил, что все вместе эти факторы «разрушают все, чего мы достигли».

Авторы также отмечают, что действия Москвы похожи на целенаправленную атаку на «ахиллесову пяту США». Особенно болезненной она может стать на фоне прошлогодней налоговой реформы, инициированной Трампом. Она снизила нагрузку на бизнес, но зато увеличила давление на государственный бюджет, заставив больше прибегать к заимствованиям. Теперь платить по долгам становится все накладнее.

Помимо этого, Россия решает еще одну свою задачу — снижает зависимость экономики от доллара. Освободившиеся средства ЦБ вкладывает в золото.

По итогам мая Россия выбыла из списка 33 крупнейших держателей американского госдолга. Китай находится на первом месте с запасами на 1,1 миллиард долларов.

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