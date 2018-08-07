Россия создала «вечный» ядерный реактор

В России создали и испытали активную зону ядерного реактора, ресурс которой рассчитан на весь жизненный цикл атомной подводной лодки, говорится в отчете «ОКБМ Африкантов» за 2017 год.

«Это принципиальный вопрос, который имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ, потому что "операция номер один", как мы ее называем на флоте, занимает более месяца, во время которого атомная боевая единица выводится из состава флота», — прокомментировал РИА Новости значение разработки бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

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По его словам, с реактором, который не требует перезарядки, коэффициент использования подводной лодки повышается в несколько раз.

Также в отчете «ОКБМ Африкантов» говорится об испытаниях оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения. Отмечается, что ее успешная эксплуатация подтверждает правильность решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон.

В активной зоне ядерного реактора происходит контролируемая цепная реакция деления ядер тяжелых изотопов урана или плутония.

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