Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа за три часа

Британский турист, арендовавший Lamborghini Huracan в Дубае, меньше чем за четыре часа езды по городу был оштрафован 33 раза на сумму в 175 тысяч дирхамов (около 48 тысяч долларов). Об этом сообщает National.

25-летний англичанин заплатил за двухдневную аренду суперкара 1,2 тысячи долларов, но уже через три с небольшим часа езды по городу был остановлен полицией: на шоссе шейха Зайда, главной улице Дубая, он разогнался до 230 километров в час. Машину конфисковали и отправили на штрафстоянку.

За то, чтобы забрать машину со штрафстоянки, нарушитель должен заплатить около 100 тысяч дирхамов, еще 70 тысяч приходится непосредственно на штрафы с камер видеофиксации. Несмотря на сумму штрафа, турист по закону может беспрепятственно покинуть ОАЭ.

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«Мы получили копии всех квитанций и немедленно направили запрос в пограничную службу с требованием запретить ему [туристу] выезд из страны. Мы уплатили за обращение пошлину 1,2 дирхама. Однако запрос был отклонен», — прокомментировал ситуацию 26-летний совладелец прокатной конторы Фарис Икбал.

По законам ОАЭ резиденты-неграждане страны могут покинуть ее только после уплаты всех штрафов, но на туристов это правило не распространяется.

В настоящий момент автомобиль остается у туриста, а прокатная контора удерживает его паспорт, который он оставил в залог. Споры между сторонами относительно оплаты штрафов продолжаются. «Я не буду пытаться вернуть машину: как только я получу ее от клиента, мне придется сдать ее в полицию», — заявил Икбал.

В ноябре 2017 года туриста из США задержали и оштрафовали в Абу-Даби за видеосъемку при прохождении проверки в аэропорту. Отец и сын Джозеф и Джонатан Ли возвращались в Техас после отдыха в Бангкоке. Во время пересадки в Абу-Даби они совершили прогулку по городу.

По возвращении в аэропорт старший из мужчин был направлен на повторную проверку службой безопасности. При прохождении процедуры американец включил камеру мобильного телефона, за что был задержан. Джозеф Ли будет депортирован из столицы Объединенных Арабских Эмиратов после оплаты штрафа в 10 тысяч дирхамов (158 тысяч рублей).

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