Гонявший на Lamborghini по Дубаю турист оказался чернокожим инвалидом

Стала известна личность британского туриста, взявшего в Дубае напрокат Lamborghini Huracan и 33 раза нарушившего правила дорожного движения менее чем за четыре часа. Об этом сообщает Daily Mail.

Нарушителем оказался 26-летний темнокожий валлиец Фарах Хаши. Он инвалид: одна нога Фараха короче другой, поэтому на родине Хаши водит специально оборудованный Vauxhall Corsa.

Турист арендовал итальянский суперкар на два дня, при этом пользование машиной обошлось ему в 560 фунтов стерлингов в день. Однако аренда продлилась меньше четырех часов — Фараха остановила полиция после того, как он разогнался до 230 километров в час на шоссе шейха Зайда, главной улице Дубая. Машина была отправлена на штрафстоянку. За время аренды Хаши 33 раза нарушил правила, а общая сумма штрафов превысила 46 тысяч долларов.

«Я не представляю, как они могут удерживать его паспорт на законных основаниях, — прокомментировал ситуацию 50-летний старший брат нарушителя Адман, работающий менеджером в курьерской службе. — У него нет возможности заплатить штраф. На данный момент он безработный, а в Дубай полетел, чтобы навестить друзей».

В данный момент турист все еще находится в Объединенных Арабских Эмиратах, так как его паспорт остается у прокатной конторы. Фарах Хаши оставил его в качестве залога за автомобиль Lamborghini стоимостью более 260 тысяч фунтов стерлингов. В России цены на модель Huracan стартуют с отметки в 11 миллионов 150 тысяч рублей.

Ранее в августе 2018 года туристка из Великобритании несколько раз ударила индонезийского иммиграционного офицера по лицу после того, как он выписал ей штраф. 42-летняя британка собиралась вылететь в Сингапур, но на паспортном контроле офицеры обнаружили, что ее виза истекла еще 18 февраля. По закону туристка должна была заплатить штраф в четыре тысячи долларов США. Это вызвало у женщины гнев, и она набросилась на офицера.

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