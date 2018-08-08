Омичам дали примерить виселицу на Дне города

В Омске на площадке празднования Дня города была установлена виселица, с помощью которой любой желающий мог сфотографироваться в образе повешенного. В городской мэрии объяснили, что на праздничной площадке была воссоздана набережная петровской эпохи и с организаторами проведут воспитательную беседу. Об этом сообщает новостной портал «Новый Омск».

День города Омск отмечал 4 и 5 августа, но на странную декорацию в интернете обратили внимание только сейчас. На фотографиях видно, что на городской набережной Омской крепости установлена виселица с петлей на конце веревки, длины которой достаточно, чтобы ее на себя примерили люди. Насколько безопасна была конструкция, не уточняется.

В среду, 8 августа, заместитель мэра Омска Елена Шипилова рассказала, что инициатива установки виселицы принадлежит организаторам военно-исторического фестиваля «Служилые люди Сибири».

«Они же ориентировались на петровские времена, когда виселица была, к сожалению, обычным элементом городской обстановки. Ребята постарались максимально правдоподобно воспроизвести, — объяснила чиновница. — Мы их на будущее предупредим, чтобы они в погоне за правдоподобностью не создавали такие экстремальные ситуации».

По ее словам, горожанам в целом все понравилось. «Те, кто был на представлении, думаю, оценили, в том числе, и работу этих ребят. Они под солнцем в тулупах два дня бегали по берегу. Мне кажется, они даже были расстроены, что праздник закончился», — сказала она.

В июле исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что мем «Не пытайтесь покинуть Омск» является одной из помех развития местной экономики. Другой отпугивающей инвесторов причиной он назвал закрытость власти.

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