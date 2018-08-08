Теневого финансиста Костю Байкера отправили в СИЗО

В Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер. Об этом в среду, 9 августа, сообщает «Коммерсантъ».

Курамшин обвиняется в мошенничестве более чем на 150 миллионов рублей, которые он присвоил при выполнении посреднических внешнеторговых операций.

По данным источника издания, основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова, который рассказал, что в 2013-2014 годах заключил ряд договоров с группой лиц и передал им 114 миллионов рублей. Партнеры должны были перевести деньги в Китай за поставку промышленного оборудования, но, по утверждению предпринимателя, своих обязательств они так и не выполнили.

В ходе расследования дела к полицейским обратились еще несколько предпринимателей, осуществляющих торговлю импортными товарами, и заявили о фактах мошенничества. Все заявители указывали на некоего Константина, и в итоге оперативники пришли к выводу, что речь идет именно о Курамшине.

На данный момент теневому финансисту инкриминируют три эпизода мошенничества с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 150 миллионов рублей.

Как отмечает «Коммерсантъ», ранее Костя Байкер уже фигурировал в ряде громких расследований, в частности в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве.

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