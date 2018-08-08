Лукашенко отказали в доминировании на российском рынке

В Национальной мясной ассоциации (НМА) России опровергли слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский рынок мяса испытывает дефицит. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам исполнительного директора ассоциации Сергея Юшина, «полки российских магазинов буквально ломятся от отечественной мясной продукции» — ее доля в розничной торговле превышает 98 процентов.

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Он подчеркнул, российское мясо птицы закрывает не менее 98 процентов необходимых объемов сырья, свинина — более 90 процентов. «И только в говядине доля импорта около 15 процентов, но это уж точно не угрожает продовольственной безопасности», — добавил Юшин.

Накануне, 7 августа, Лукашенко рассказал о кризисе на российском рынке мяса. «Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса», — сообщил белорусский лидер. По его словам, преодолеть дефицит помогут поставщики из Белоруссии.

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