Актер сериала «Конец ******* мира» напился и совершил суицид в 35 лет

Полиция обнародовала результаты расследования смерти валлийского актера Алекса Бэкетта. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Daily Mail.

В крови погибшего был обнаружен алкоголь и «коктейль из обезболивающих препаратов». Причиной смерти стало удушение.

35-летний артист совершил самоубийство незадолго до того, как должен был выйти на сцену театра. Бэкетт должен был сыграть в постановке «Так поступают в свете» по пьесе Уильяма Конгрива. Полиция обнаружила его тело за несколько часов до начала спектакля в его лондонской квартире. Он умер 10 апреля, но обстоятельства смерти правоохранительные органы выяснили только сейчас.

В день смерти актера его бывшая девушка обнаружила на одном из облачных сервисов послание, которое она посчитала прощальной запиской. Она сразу связалась со службами спасения.

Алекс Беккет наиболее известен британским зрителям по комедийному сериалу «Штаб-квартира BBC», в котором сыграл Барни Лумсдена. Он также появился в сериалах «Конец ******* [постыдного] мира», «Двадцать двенадцать» «Инспектор Клот», «Чисто английское убийство», «Пришельцы» и фильме «Молодость» режиссера Паоло Соррентино.

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