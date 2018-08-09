«Базу российских шпионов» нашли в Венгрии

Российские разведчики используют Венгрию как базу для своих задач в Европе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Будапеште.

По утверждению издания, Москва усилила свое влияние в восточноевропейской стране, и власти закрывают глаза на свободное перемещение российских агентов по своей территории. Так, сообщалось об инциденте, когда венгерские контрразведчики получили информацию о подготовке въезда российского шпиона, однако Будапешт дал категоричный приказ не преследовать россиянина. Газета пишет, что это не единичный случай, а стало обычным явлением.

15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что санкции Европейского союза в отношении России наносят вред отношениям Москвы и Будапешта. При этом Орбан заверил, что Венгрия выступает за нормализацию отношений России и Запада. Также он заметил, что двусторонние отношения между Москвой и Будапештом развиваются прекрасно.

Ранее Орбан нередко подвергался критике со стороны политиков других государств ЕС за частое общение с президентом России Владимиром Путиным.

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