Слишком юной для тюрьмы россиянке придумали наказание за стрельбу в школьников

Школьница из Курганской области, стрелявшая в одноклассников из пневматического пистолета в классе, будет помещена в учебное заведение закрытого типа на два года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Щадринского райсуда.

Такое решение было принято по ходатайству городской комиссии по несовершеннолетним. Тринадцатилетняя девочка не достигла возраста уголовной ответственности.

Следом будут рассмотрены аналогичные ходатайства в отношение двух ее сообщниц.

В марте три девочки решили напасть на одноклассников прямо в здании школы № 15. Одна из них принесла пистолет, принадлежащий отцу; вторая отвлекала учителя, находившегося вне класса; третья стреляла. В результате пострадали семь учеников: одному из них пуля попала в голову, остальные отделались синяками и ссадинами.

24 мая сообщалось о столичном 16-летнем подростке, который принес в школу нож и напал с ним на другого ученика. В результате инцидента пострадавший получил не проникающее ранение.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова также в мае выступила за обучение учителей тактике поведения в случае вооруженного нападения на школу.

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