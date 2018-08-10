Неизвестный расстрелял четырех человек в Канаде

Четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон (столица провинции Нью-Брансуик). Среди жертв — два сотрудника правоохранительных органов, передает Reuters.

Как сообщает агентство, один человек в связи с произошедшим задержан. Его имя не называется. В настоящее время ему оказывают помощь из-за полученных ранений. Подробности случившегося пока неизвестны.

Полиция города с населением около 56 тысяч человек ранее сообщила в соцсетях об инциденте со стрельбой и призвала граждан не выходить на улицу. Затем стало известно о четырех погибших, их имена не сообщаются. СМИ показывают кадры с улицы, на которой скопились машины экстренных служб.

Агентство отмечает, что оружейное законодательство в Канаде более строгое, чем в Соединенных Штатах. Однако распространение оружия в последние годы привело к увеличению числа связанных в ним преступлений.

В июле мужчина открыл стрельбу на оживленной улице в одном из жилых районов Торонто. В результате погибли 2 человека, 13 были ранены.

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