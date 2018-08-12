Футболист повздорил на поле с одноклубником и пожалел

@polsatsport / Twitter

Полузащитник польского «Ястшембе» Патрик Скоречки был удален с поля в конце поединка против «Хойничанка» из-за перепалки с одноклубником. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Polska Sport.

Инцидент произошел в концовке встречи. При счете 0:0 Скоречки поспорил с одноклубником Мацеем Спихалой и толкнул его. Рефери рассудил эпизод как проявление неспортивного поведения и вынес полузащитнику предупреждение. Для Скоречки «горчичник» оказался вторым в матче и ему пришлось покинуть поле. Победителя команды так и не выявили.

После четырех матчей чемпионата Польши «Ястшембе» занимает предпоследнее, 17-е место. Команда не одержала ни одной победы, имея в своем активе две ничьи и два поражения.

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