Блогер пойдет под суд за «дебилбека» в адрес главы Ингушетии

В Ингушетии общественный деятель и видеоблогер Магомед Хабзиев предстанет перед судом за оскорбление главы республики Юнус-Бека Евкурова. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает «Медиазона».

По информации издания, Хабзиев обвиняется в совершении нескольких преступлений: незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, оскорблении представителя власти, в частности главы региона, а также в возбуждении ненависти к правительству Ингушетии, представителям судебной системы, властных и силовых структур и лично Евкурову.

Хабзиева задержали в начале 2018 года за хранение оружия, позже видеоблогеру предъявили новое обвинение — на этот раз в оскорблении Евкурова и других представителей власти в большом интервью, опубликованном осенью 2015 года на YouTube. В этом интервью блогер рассказывал, что покупал у людей из окружения Евкурова документы и материалы прослушки, доказывающие причастность руководства республики к похищениям и убийствам людей.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был признан потерпевшим по делу об оскорблении и возбуждении ненависти. Однако за шесть заседаний он ни разу так и не явился в суд, несмотря на то, что процесс должен был начаться с его допроса. В суд поступили только два письма о невозможности участия главы республики в заседании из-за занятости по службе.

«Медиазона» опубликовала часть его показаний, данных во время следствия: в них Евкуров утверждает, что видеоролики Хазбиева унижают его честь и достоинство.

«В высказываниях Хазбиева в мой адрес имеются следующие высказывания: "уркабек", "урка", "дебилбек", "враг народа", "враг вога" и так далее. Как раз указанные фразы носят оскорбительный характер в мой адрес», — заявил глава республики во время допроса, потребовав привлечь оппозиционера к уголовной ответственности.

Сам Хазбиев в беседе с правозащитниками группы «Агора» высказал уверенность, что его преследуют за взгляды и общественную деятельность. Активист считает дело политическим и утверждает, что оружие ему подбросили ингушские полицейские.

С середины 2000-х годов Магомед Хазбиев был в жесткой оппозиции к власти, занимался журналистикой и политикой. Опасаясь преследования, в январе 2015 года уехал из Ингушетии в Чечню, где находился под госзащитой в связи с совершенным на него покушением. Он вернулся в родную республику после того, как в январе 2018 года во двор дома его родителей бросили гранату, и сразу же был задержан. Сейчас активист находится под арестом в СИЗО.

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