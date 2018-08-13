Израильская бегунья просчиталась с кругами и упустила медаль

@sportschau / Twitter

Израильская легкоатлетка Лона Чемтай не сумела выиграть медаль в забеге на 5000 метров на чемпионате Европы из-за собственной ошибки. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Sportshau.

Пробегая последний круг, Чемтай, шедшая второй после голландской легкоатлетки Сифан Хассан, по ошибке решила, что забег кончился и потеряла темп. Спортсменка осознала просчет, но не сумела догнать соперниц. Таким образом, Чемтай упустила серебряную медаль и финишировала четвертой.

В забеге на 10 000 метров израильтянке удалось победить. Чемпионат Европы по легкой атлетике проходил в Берлине.

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