Россиянам предложили сэкономить на школьной форме

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отдать заказы на пошив школьной формы российским фабрикам и установить цену на комплект на низком уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат придерживается мнения, что школьная форма снижает уровень социального расслоения в классах. «Если школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше», — рассказал он.

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Необходимо закрепить цены на комплекты школьной формы на доступном для россиян уровне, считает парламентарий. Так, по его мнению, стоимость формы для учеников младших классов должна быть установлена на уровне трех тысяч рублей, а форма для старшеклассников не может превышать четыре тысячи рублей. Чернышов заявил, что одежда должна быть сшита из качественных материалов, чтобы школьники носили ее «как минимум полгода-год».

Парламентарий считает, что изготовлять школьную форму могут российские производители. «Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики», — сказал он. Выбор Чернышова пал на фабрики во Владимирской и Псковской областях.

13 августа сообщалось, что в Подмосковье открылись школьные базары, где жители смогут приобрести школьную и спортивную форму, обувь, ранцы, канцелярские товары, литературу по ценам ниже среднерыночных.

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