Свыше пяти тысяч подмосковных семей получили пособия при рождении ребенка

Более пяти тысяч подмосковных семей получили пособия при рождении первого ребенка с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 15 августа.

«В настоящий момент за рождение первого ребенка получили 1 595 подмосковных семей, второго — 1 743, третьего и последующих — 1 829. По 70 тысяч рублей на каждого ребенка при рождении двойни выплатили 135 семьям и 300 тысяч получили три семьи, в которых родились тройни», — рассказала Забралова.

Она напомнила что размер единовременного пособия при рождении первого ребенка составляет 20 тысяч рублей, второго ребенка — 40 тысяч рублей, третьего и последующего — 60 тысяч рублей. Средства выплачиваются за счет средств областного бюджета.

Ранее Забралова сообщила, что в регионе снизилась младенческая смертность. Министр здравоохранения, в свою очередь, отметил улучшение качества оказания медицинских услуг в родильных домах. По его словам, отделения оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, в регионе успешно функционируют центры материнства и детства, в которых работают специалисты со всей России.