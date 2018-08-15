Россия
 
Последние новости
Названа причина обрушения моста в Генуе
На побережье Камчатки обнаружили останки волосатого монстра
Сенцов отказался просить о помиловании
Уткин раскрыл сумму гонорара за один матч на чемпионате мира
Бунтовавшие в СИЗО ветераны АТО сидели с оружием, икрой и алкоголем
Раскрыты цены новых iPhone
Полицейских наказали за беспричинное задержание преподавателя ВШЭ
Раскрыт способ борьбы Меган Маркл с задирающейся юбкой
Московских рестораторов попросили закрыть летние кафе 
Киев повысил боеготовность реактивной артиллерии в Донбассе
Новости партнеров

Свыше пяти тысяч подмосковных семей получили пособия при рождении ребенка

Перейти в «Мою Ленту»

Более пяти тысяч подмосковных семей получили пособия при рождении первого ребенка с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 15 августа.

«В настоящий момент за рождение первого ребенка получили 1 595 подмосковных семей, второго — 1 743, третьего и последующих — 1 829. По 70 тысяч рублей на каждого ребенка при рождении двойни выплатили 135 семьям и 300 тысяч получили три семьи, в которых родились тройни», — рассказала Забралова.

Она напомнила что размер единовременного пособия при рождении первого ребенка составляет 20 тысяч рублей, второго ребенка — 40 тысяч рублей, третьего и последующего — 60 тысяч рублей. Средства выплачиваются за счет средств областного бюджета.

Ранее Забралова сообщила, что в регионе снизилась младенческая смертность. Министр здравоохранения, в свою очередь, отметил улучшение качества оказания медицинских услуг в родильных домах. По его словам, отделения оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, в регионе успешно функционируют центры материнства и детства, в которых работают специалисты со всей России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более 45 тысяч детей из Подмосковья научились плавать этим летом
Власти Подмосковья рассказали о работе школ для усыновителей
Названы особенности подмосковных центров материнства и детства
Другие материалы рубрики
Россия09:27Сегодня

«Мы просто хотим научиться заново жить»

Кемеровчане не забыли о трагедии в «Зимней вишне», но ищут причины жить дальше
10:07Сегодня

Ученые потребовали выпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене 74-летнего коллегу

22:0913 августа

Младшая из сестер-убийц раскаялась

11:41Сегодня

Организатор «Марша матерей» получила предупреждение об уголовной ответственности

00:04Сегодня

«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать» 

Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
20:3914 августа

Российские следователи «потеряли» вещдоки при расследовании пыток в полиции

17:5813 августа

Любовников в «Зарядье» призвали помиловать 

10:53Сегодня

Песков прокомментировал слухи об отказе Кремля помиловать Сенцова

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
18:0314 августа

В сети начался флешмоб против домогательств к детям

19:34 6 августа

Стали известны подробности издевательств над заключенными в Петербурге

08:38Сегодня

В Госдуме заинтересовались гироскутерами

Россия
«Мы просто хотим научиться заново жить»
Кемеровчане не забыли о трагедии в «Зимней вишне», но ищут причины жить дальше
«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать»
Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
Ученые потребовали выпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене 74-летнего коллегу
Организатор «Марша матерей» получила предупреждение об уголовной ответственности
Российские следователи «потеряли» вещдоки при расследовании пыток в полиции
Песков прокомментировал слухи об отказе Кремля помиловать Сенцова
Все материалы
Мир
Чемпионат эмира
Эту маленькую арабскую страну ненавидят соседи. Она слишком много себе позволяет
Японский император раскаялся за участие страны во Второй мировой
Названа причина обрушения моста в Генуе
Путин предложил Ким Чен Ыну встретиться в ближайшее время
Трамп выразил недовольство обязательством отчитываться перед Конгрессом
Джунгли, пираньи и дикарки
Безумные приключения россиянина в Амазонии
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Все материалы
Бывший СССР
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Киев повысил боеготовность реактивной артиллерии в Донбассе
Бунтовавшие в СИЗО ветераны АТО сидели с оружием, икрой и алкоголем
На Украине рассказали о «скрытой оккупации» страны членом Евросоюза
Геи взяли штурмом отделение полиции в Ереване и избили стражей порядка
Все материалы
Экономика
Построят всех
Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого
Число желающих жить в долг россиян достигло рекорда
В тени не стоять
Налоговики вплотную занялись «серыми» грузоперевозками
Молочные реки
Молочники, конкурируя с Белоруссией, придумывают новые формы ведения бизнеса
Подсчитаны потери бюджета от щедрости металлургов
Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ
Россиянам сохранят пенсионные льготы
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоМало миллиардов
Полковник Захарченко брал дань с элитных ресторанов и вымогал скидки на рыбу
Михаил Хачатурян«Он их довел, моих девочек»
Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Лидера «Русской Республики» посадили за оправдание Брейвика в соцсети
Вора в законе Толика Тольяттинского жестко повязали у налоговой
СК взялся за избивших заключенных в колонии после проигрыша России на ЧМ-2018
Пятерых участников драки на Хованском кладбище освободили из-под стражи
Все материалы
Наука и техника
Выше некуда
Америка нашла мощный ответ гиперзвуковому оружию России
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Машина для фюрера
Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
В США назвали ненормальным поведение российского спутника
Названа новая опасность недостаточного сна
Украина признала превосходство своих ракет над российскими
Найден защищающий от рака ген-«зомби»
Все материалы
Спорт
«Вива, Сталин!»
Он сбежал из Испании, попал в «Торпедо» и стал советским шпионом
Украинский футболист высказался о Крыме и отказался лезть в политику
Зидан захотел на место Моуриньо
Волков подерется в UFC с отказавшимся ехать в Россию американцем
Российский бизнесмен обрадовался унижению «Спартака» своим клубом
«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
Леонид СлуцкийЗона комфорта
Слуцкий уже побеждает с новой командой. Ему помогает «Челси»
Все материалы
Культура
Эдуард УспенскийНе тратил время зря
Он придумал Гену, Чебурашку и кота Матроскина: каким запомнят Эдуарда Успенского
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
Halloween Ball, 1987Запретные плоды
Пьянство и плотские утехи англичан на старых фотографиях
Народная артистка России отметила 92-й день рождения и умерла
Умер актер из сериала «Каменская»
Земфира нашла новую «некрасивую и закомплексованную» жертву
Друг Эдуарда Успенского раскрыл причину его смерти
Все материалы
Интернет и СМИ
Вписал к себе
Он придумал, как стать ближе к знаменитостям и одурачить весь мир
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»Дело случая
Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают на них
Следственный комитет закупил устройства для взлома Telegram
Найден способ выкрасть деньги из банкоматов по всему миру
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Случайный снимок на пляже разрушил жизнь продавца шаурмы
Все материалы
Ценности
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Назван самый популярный аксессуар сезона
Раскрыт способ борьбы Меган Маркл с задирающейся юбкой
Составлен рейтинг стоимости часов футбольных тренеров
Crocs перестанут выпускать кроксы
Все материалы
Путешествия
The Golden Bridge is lifted by two giant hands in the tourist resort on Ba Na Hill in Danang, Vietnam. Ba Na Hill mountain resort is a favorite destination for touristsЦельнотуристическая оболочка
Они пьют змеиный яд и убиваются на мопедах. Что ждет россиян во Вьетнаме
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
«И что, прямо геев не пускают?»
Пересохшие озера, козлодрание и другие чудеса бывшей советской республики
Туристы массово последовали за Меган Маркл
Решилась судьба застрявших на Алтае четверых туристов
Россияне погибли при жесткой посадке вертолета в Таджикистане
Турист вырыл себе яму на пляже и утонул в ней
Все материалы
Из жизни
«Местные употребляют мало, но туристы отрываются на полную»
История россиянина о жизни в Амстердаме
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
На побережье Камчатки обнаружили останки волосатого монстра
В Индии из спины живой крысы выросла соя
Тысячи гну прыгнули в кишащую крокодилами реку
Маленькая девочка тайком накупила игрушек на сотни долларов
Все материалы
«Форсаж» — непридуманная история
Воспоминания о нелегальных гонках начала 90-х: фильм «Форсаж» оказался правдивее, чем вы думаете
Двухмоторные автомобили
8 автомобилей и 16 двигателей — самые известные машины с двумя двигателями
Datsun с удочкой и топором
Хэтчбек mi-Do превратили в экспедиционник. Что получилось и как он едет?
Раскрыта внешность всех машин обновленного семейства Lada Granta
Фернандо Алонсо объявил об уходе из Формулы 1
Машина-ромб
Самые ужасные автомобили в истории: Sunbeam-Mabley Cycle Car
Сделанный в Англии пикап «Москвич» оценили в 5 миллионов рублей
Все материалы
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Azusa BarbieСовсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
Названы города России с лучшей и худшей экологией
Все материалы