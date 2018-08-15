Уткин раскрыл сумму гонорара за один матч на чемпионате мира

Журналист Василий Уткин сообщил в Facebook, что Первый канал заплатил ему 783 тысячи рублей за комментирование одного матча на чемпионате мира по футболу в России.

Уткин отработал встречу между Испанией и Португалией, которая прошла 15 июня в Сочи. «Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить. Ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране — что я, торговаться, что ли, стану», — отметил журналист.

Он пообещал, что округлит сумму до миллиона и передаст ее благотворительному фонду «Выход», который помогает людям с расстройством аутистического спектра. Обещание отдать гонорар комментатор давал еще в начале июня, когда ему предложили работать на чемпионате мира.

Журналист поблагодарил коллегу Кирилла Дементьева за компанию и назвал генерального директора Первого канала Константина Эрнста человеком слова. Кроме того, Уткин сказал, что больше не собирается работать комментатором.

«Зарекаться глупо, но сейчас мне совершенно не хочется возвращаться к этой неблагодарной работе. И не хочется мелочиться — во всех смыслах. Мне повезло поддержать доброе дело. Я очень счастлив», — заключил журналист.

19 июня Уткин объявил о прекращении сотрудничества с Первым каналом, отказавшись назвать причины ухода. Позднее журналист рассказал, что узнал об увольнении на пути в Ростов-на-Дону, где он должен был комментировать следующий матч чемпионата.

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